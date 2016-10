Der unter Terrorverdacht festgenommene Mann aus Chemnitz, der von der Polizei als Syrer mit dem Namen Dschaber al-Bakr geführt wurde, ist tot. Er soll sich laut sächsichem Staatsministerium in seiner Gefängniszelle erhängt haben. Es ist völlig unklar, wie es dazu kommen konnte.

Der unter Terrorverdacht festgenommene Mann, laut Polizei ein Syrer mit dem Namen Dschaber al-Bakr, ist tot. Nach dpa-Informationen wurde der 22-Jährige am Mittwoch erhängt in seiner Zelle in der JVA Leipzig gefunden. Das Sächsische Staatsministerium der Justiz teil in einer Pressemitteilung mit: "Suizid des Terrorverdächtigen Al-Bakr. Am Abend des 12. Oktober 2016 hat sich der der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat hauptverdächtige Jaber Al-Bakr in der Justizvollzugsanstalt Leipzig im Haftkrankenhaus das Leben genommen. Einzelheiten werden im Rahmen einer Pressekonferenz bekanntgegeben." Die PK wird am Donnerstag stattfinden. Der Anwalt des Toten, Alexander Hüber, sagte der Dresdner Morgenpost, dass es noch nichts über die Umstänbe wisse: "Heute Nachmittag habe ich mich noch nach ihm ...

