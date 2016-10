Die Schweizer Bundesanwaltschaft eröffnet ein Strafverfahren gegen die Falcon Bank. Hintergrund sind dubiose Geschäfte mit dem Staatsfonds von Malaysia.

Im Korruptionsskandal rund um den malaysischen Staatsfonds 1MDB eröffnet die Schweizer Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren gegen die Falcon Private Bank, berichtet Reuters. Es bestehe der Verdacht, dass mögliche Geldwäschehandlungen durch eine angemessene Organisation der Schweizer Bank hätten verhindert werden können, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Am Dienstag hatte die Schweizer Finanzmarktaufsicht Falcon wegen schwerwiegender Mängel in der Geldwäschebekämpfung bestraft, während die Zentralbank Singapurs die Niederlassung der Bank in dem Stadtstaat schloss.

