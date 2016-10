Düsseldorf (ots) - Der Comedian Dieter Nuhr (55) sieht sich nicht als Rechthaber. Aber der Gegenseite mangele es an überzeugenden Argumenten. "Leider ist einem großen Teil der Bevölkerung der Unterschied zwischen Kritik und Beschimpfung, zwischen rationaler Betrachtung und emotionalem Ausbruch nicht mehr bekannt", sagte Nuhr der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Wenn man sieht, was sich bei Facebook so an Kommentaren stapelt, dann wirft das die Frage auf, ob wir uns als Humanoiden wirklich kulturell über den Schimpansen befinden."



