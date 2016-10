Schwarmfinanzierungen über das Internet locken mit hohen Zinsen, etwa für Immobilienprojekte, sind aber sehr riskant. Der Gründer des Portals Zinsbaustein erklärt, warum.

WirtschaftsWoche: Herr Harting, über Ihr Internetportal namens Zinsbaustein können Privatanleger in Immobilienprojekte investieren. Wie funktioniert das?

Steffen Harting: Wir bieten privaten Anlegern die Möglichkeit, sich deutschlandweit an interessanten Bauprojekten zu beteiligen und so über einen relativ kurzen Anlagezeitraum von 12 bis 36 Monaten in Immobilien zu investieren. Das Kleinanlegerschutzgesetz limitiert die Beteiligung auf 10.000 Euro pro Anleger und je Projekt. Einsteigen kann man ab 500 Euro. Anleger sollten sich überlegen, wie viel sie investieren wollen, denn sie können im schlimmsten Fall alles verlieren, also einen Totalverlust erleiden.

Warum?

Bei unserer Form der Schwarmfinanzierung tragen die Anleger zwischen fünf und maximal 20 Prozent des Investitionsvolumens für ein Bauprojekt bei. Dabei kommen 60 bis 80 Prozent der Finanzierung ...

