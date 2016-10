Zürich - Neue, integrierte Mobilitätskonzepte liegen im Trend. Solche kombinieren unterschiedliche Verkehrsmittel miteinander. Gerade das Fahrrad erlebte in jüngerer Vergangenheit seine Wiederauferstehung als hippes praktisches Lifestyle-Gut urbaner Alltagsmobilität. COBI, abgekürzt für «Connected Biking», steht nun für den Startschuss der fahrradbasierten Mobilität der Zukunft. Das System verbindet das Fahrrad oder das E-Bike mit dem Smartphone, wird dadurch zur Steuerzentrale und schafft ein noch nie da gewesenes Radfahrerlebnis. Das Resultat: mehr Sicherheit, mehr Komfort und damit verbunden grösseres Fahrvergnügen.

International bereits mehrmals ausgezeichnet, hat COBI das erste ganzheitliche System entwickelt, das Fahrrad und Smartphone miteinander verbindet und moderne E-Bikes mit intelligenten Assistenzfunktionen ausstattet. Das System kombiniert qualitativ hochwertige Kundenansprüche an Design, Elektronik sowie Hightech-Features. In einem Designobjekt sind dabei sechs Zubehörteile integriert: automatisches LED-Licht, Fahrrad-Navigation, Smartphone-Halterung mit Ladefunktion, Klingel, Alarmanlage und Fahrrad-Computer. COBI wird dabei zur Schaltzentrale, über die sich über 100 verschiedene Software-Features in einem System steuern lassen. Das Resultat: Mit weniger Aufwand mehr Kontrolle, sichereres und bequemeres Radfahren und somit ein neuheitliches Radfahr-Erlebnis, das letztlich vor allem auch Spass macht. In Verbindung mit COBI verwandeln sich normale E-Bikes in Smartbikes. Weniger ...

