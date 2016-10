John Stumpf, Chef von Wells Fargo, ist zurückgetreten. Seinen Posten nimmt der derzeitige operative Geschäftsführer Tim Sloan ein. Am Ende war der Druck auch aus der Politik für Stumpf wohl zu groß. Viele sahen ihn persönlich in der Verantwortung. Von dem systematischen Fehlverhalten seiner Mitarbeiter, die fiktive Konten für Kunden eröffneten, will er nichts gemerkt haben. Schlecht kam auch an, dass er eine verantwortliche Managerin in den Ruhestand schickte, anstatt sie zu entlassen. Zuletzt legten mehrere US-Bundesstaaten ihre Geschäftsbeziehungen mit Wells Fargo auf Eis.

