Das Team von Miningscout wird auch in diesem Jahr wieder auf der Edelmetallmesse in München mit einem eigenen Stand präsent sein. Die Veranstaltung findet am 3. und 4. November 2016 im MVG Museum, Ständlerstraße 20, München jeweils von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr statt.

Wir laden Sie herzlichst ein, uns am Stand 26 zu besuchen, um mit unseren Experten über die neuesten Entwicklungen im Bergbausektor und Chancen mit Rohstoffaktien zu diskutieren. Bei Interesse organisiert Miningscout auch exklusive Gesprächsrunden für deutschsprachige Anleger, in denen die Repräsentanten unserer Minenfirmen über ihr Unternehmen und aktuelle Projektentwicklungen befragt werden können.

Miningscout veranstaltet zudem auf der Edelmetallmesse wieder ein Gewinnspiel mit interessanten Sachpreisen, die Ihnen als Anleger mittelfristig hohes Wertsteigerungspotenzial versprechen. Verpassen Sie daher nicht die Chance, persönlich bei uns am Stand vorbeizuschauen und an unserem Gewinnspiel teilzunehmen.

HPQ Silicon Resources HPQ Silicon Resources (TSX-V: HPQ; WKN: A2APDH) ist ein Explorationsunternehmen nach hochreinem Quarz und Gold in Quebec, Kanada und fokussiert sich dabei auf die Generierung von freiem Cashflow. Der Aktivitätsumfang reicht von Exploration bis zum Minenbetrieb mit Schwerpunkt, ein vertikal integrierter Produzent von Silizium-Metall für Solarzellen und Polysilizium zu werden. Das Geschäftsmodell zentriert sich um Entwicklungsprojekte, die für einen Start auf kleiner Basis bei hohem Ertrag geeignet sind.

Über die Edelmetallmesse Die Edelmetallmesse wurde 2005 gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die mittlerweile größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich. Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.de

Um kostenlose Eintrittskarten für das Event zu erhalten, registrieren Sie sich bitte noch heute unter folgendem Link (Karten nur solange der Vorrat reicht): https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.html

Über Miningscout Der Börseninformationsdienst Miningscout hat sich auf Berichte aus dem Rohstoffsektor spezialisiert. Unter www.miningscout.de werden vom börsenerfahrenen Redaktionsteam fundierte Informationen zu Rohstoffen, Minenunternehmen und Branchentrends bereitgestellt. Als Finanzportal für internationale Minengesellschaften bietet Miningscout zudem eine professionelle Plattform, um Rohstoffunternehmen mit allen wichtigen Investitionsaspekten zu präsentieren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Nils Glasmachers Johann-Sebastian-Bach-Straße 18 23556 Lübeck/Germany Email: info@miningscout.de HPQ Silicon Resources 3000 Omer-Lavallée, Montréal (Québec) Canada H1Y 3R8 Tel: 514 846 3271Fax: 514 372 0066

