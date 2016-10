Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BASF von 64 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Angesichts der aktuellen Angebots- und Nachfragesituation sowie steigender Kosten rechne er im europäischen Chemiesektor weiterhin mit einem verhaltenen Jahresverlauf, schrieb Analyst Chris Counihan in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Bei BASF nahm er kleinere Anpassungen an seinem Modell wegen des verkauften Polyolefinkatalysatoren-Geschäfts vor. Außerdem passte er die Bewertung an das aktuelle Marktumfeld an./tih/la

ISIN: DE000BASF111