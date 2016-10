Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Linde von 149 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Angesichts der aktuellen Angebots- und Nachfragesituation sowie steigender Kosten rechne er im europäischen Chemiesektor weiterhin mit einem verhaltenen Jahresverlauf, schrieb Analyst Chris Counihan in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Linde gehöre derweil wegen des Branchenfokus zu seinen bevorzugten Aktien im Sektor. Das geänderte Kursziel begründete er mit kleineren Änderungen an seinen Prognosen und einem an das aktuelle Marktumfeld angepassten Bewertungsansatz./tih/la

ISIN: DE0006483001