Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für K+S auf "Underperform" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Angesichts der aktuellen Angebots- und Nachfragesituation sowie steigender Kosten rechne er im europäischen Chemiesektor weiterhin mit einem verhaltenen Jahresverlauf, schrieb Analyst Chris Counihan in einer Branchenstudie vom Donnerstag. K+S gehöre dabei zu jenen Aktien, die er wegen der aktuellen Probleme im Werk an der Werra, den Verzögerungen beim Legacy-Minenprojekt in Kanada und dem Preisdruck bei Kalisalzen weniger schätze./tih/la

