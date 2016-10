Von Ilka Kopplin

FRANKFURT (Dow Jones)--Porsche hat in den ersten neun Monaten des Jahres die Auslieferungen leicht gesteigert. Insgesamt gingen 178.314 Autos an Kunden, ein Zuwachs von 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

"Trotz des volatilen Umfelds ist es uns gelungen, in den ersten neun Monaten in Europa, Asien und Amerika unsere Verkaufszahlen im Vergleich zum Rekordjahr 2015 erneut zu steigern", sagte Vertriebsvorstand Detlev von Platen. Stärkster Einzelmarkt war China mit einem Plus von 11 Prozent auf 49.229 ausgelieferte Autos.

Zuversichtlich blickt der Manager derweil auf die Neuauflage des Panamera, der ab November in Europa bei den Händlern stehen wird. In den USA und China wird das Modell erst im nächsten Jahr verfügbar sein. "Die durchweg positive Resonanz auf den neuen Panamera beim Automobilsalon in Paris Ende September stimmt uns sehr optimistisch. Wir gehen davon aus, dass uns die neue Generation einen deutlichen Schub geben wird", sagte von Platen.

