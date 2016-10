Royalbeach Spielwaren & Sportartikel Vertriebs GmbH: Verträge zur Refinanzierung unterzeichnet und Umsatz im 1. Halbjahr 2016 auf hohem Niveau gehalten

13.10.2016 12:16

Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH:

- Verträge zur Refinanzierung der Anleihe 2011/2016 sind unterzeichnet - Royalbeach kann Umsatz im 1. Halbjahr 2016 auf hohem Niveau halten

Kirchanschöring, 13. Oktober 2016 - Die Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH hat die Verträge zu der im Juli angekündigten Refinanzierung der Ende Oktober fälligen Unternehmensanleihe 2011/2016 (ISIN DE000A1K0QA7) unterzeichnet. Eine renommierte internationale Bank stellt Royalbeach, nach Erfüllung der Auszahlungsvoraussetzungen, ein Darlehen zur Rückführung der Anleihe und innerhalb eines Bankenkonsortiums eine operative Betriebsmittellinie zur Verfügung. Am heutigen Donnerstag vermeldet Royalbeach die Unterschrift unter die entsprechenden Verträge. Mit der Neustrukturierung der Betriebsmittelfinanzierung und dem Darlehen zur Ablösung der Anleihe soll die Finanzierungsstruktur von Royalbeach langfristig stabilisiert und damit das weitere, vor allem internationale Wachstum finanziert werden.

Hans-Jürgen Münch, Geschäftsführer von Royalbeach: "Es war stets unser Ziel, unseren Investoren Zins und Tilgung wie vereinbart pünktlich zu zahlen. Mit unseren neuen Bankpartnern haben wir einen wichtigen Baustein zur Optimierung und Stabilisierung unserer Finanzierungsstruktur erreicht. Gemeinsam blicken wir nun der weiteren positiven Entwicklung von Royalbeach entgegen."

Positiv fallen auch die Halbjahreszahlen 2016 aus. Obwohl der nicht gerade ideale Wetterverlauf im Frühsommer das Lagergeschäft vor allem mit Sommerartikeln gebremst hat, konnte Royalbeach dennoch zum Halbjahr 2016 den Umsatz auf dem hohem Vorjahresniveau halten. In der deutschen Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH wurde zum 30.06.2016 ein Umsatz von TEUR 39.295 erreicht (Vorjahr TEUR 39.128). Die österreichische Gesellschaft konnte den Umsatz zum Halbjahr steigern auf TEUR 5.780 (Vorjahr TEUR 5.361).

Kurzportrait: Die 1989 gegründete Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH konnte sich in den vergangenen Jahren zum absatzstärksten, marktführenden Anbieter von Fitnessgeräten in Deutschland entwickeln. Als Entwickler, Hersteller und Verkäufer von Einzelhandelsprodukten profitiert das Unternehmen von einer weitgehenden Saisonunabhängigkeit dank der konsequenten Entwicklung neuer Produktgruppen und des erfolgreichen Auf- und Ausbaus der neuen zusätzlichen Produktbereiche ComfortMed und LED- Leuchtmittel. Zu den Kunden gehören zahlreiche national und international agierende, bonitätsstarke Handelsgruppen. Royalbeach hat sich als systemrelevanter Partner des Einzelhandels fest etabliert, da das Unternehmen nahezu die gesamte Wertschöpfungskette in der Freizeitwaren- und Sportartikelbranche abdeckt - von der Produktidee über die Produktentwicklung, Fertigung/Produktion, die Logistik sowie den Verkauf bis hin zum umfangreichen After-Sales-Service. Auf dieser Grundlage ist es gelungen, die eigene Wachstumsstory konsequent um- und fortzusetzen - einerseits durch die erfolgreiche, zunehmende Internationalisierung dank strategisch wichtiger Standorte in den USA und Hongkong sowie andererseits durch eine nachweislich stabil wachsende Umsatz- und Ertragsentwicklung.

