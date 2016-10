Bonn/Berlin (ots) - Der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, fordert einen Systemwechsel und mehr Transparenz bei staatlichen Bauvorhaben. "Stuttgart 21 ist ein Beispiel dafür, dass Großprojekte aus dem Ruder laufen", sagte Holznagel im phoenix Tagesgespräch. Gerade bei komplexen Bauvorhaben zeige sich, dass die Kosten im Verlauf der Planung in die Höhe schießen. "Diese Projekte werden am Anfang immer klein gerechnet, damit politisch entschieden werden kann und die Bürger zufrieden gestellt werden", so Holznagel weiter. Stattdessen müssten die Kosten jedoch von Anfang offen gelegt und Haftungsfragen geklärt sein. "Derjenige, der etwas bestellt, muss es auch bezahlen."



