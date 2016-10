Nach dem im August und Oktober gebildeten Doppelhoch um 725 US-Dollar unterschritt der Palladiumpreis in diesen Tagen auch das Zwischentief bei 647 US-Dollar und erschloss sich dadurch das weitere Abwärtspotenzial bis zu den Unterstützungen von April bis Juni um 530 US-Dollar.

Palladium ist ein seltenes, silberweißes Edelmetall mit partiellen Ähnlichkeiten zu Platin, wird in zahlreichen Branchen verwendet, unter anderem in der Medizin, zur Herstellung von Schmuck, in der Nanotechnologie und Automobilindustrie für Katalysatoren in Ottomotoren, wobei es das teurere Platin verdrängte. Nachdem sich nach August auch Anfang Oktober um 725 US-Dollar ein ...

