Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat International Airlines Group mit "Outperform" und einem Kursziel von 530 Pence in die Bewertung aufgenommen. Die europäischen Fluggesellschaften würden derzeit von langanhaltenden Belastungsfaktoren wie Terroranschlägen oder umfangreicher Streiks diverser Interessengruppen heimgesucht, schrieb Analyst James Hollins in einer Branchenstudie vom Donnerstag. IAG profitiere dabei von seiner starken Billigflieger-Sparte, erheblichen Kostensenkungen und der guten Marktposition am Flughafen London Heathrow./edh/la

