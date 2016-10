Berlin (ots) -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.dpa-video.com und http://www.presseportal.de/video -



Im goldenen Herbstmonat war Pflanzenfreude.de mit "Rent a Balcony" am 29. und 30. September in Berlin unterwegs. Passend zur Jahreszeit bekamen glückliche Gewinner einen mobilen Balkon im Indian Summer Look. Per Hebebühne wurde der Balkon vor ihre Wohnung gefahren und ermöglichte ihnen so einen einmaligen Balkonmoment. Der mobile Balkon machte auch in den Metropolen München, Köln und Hamburg Halt und sorgte für herbstlich schöne und unvergessliche Balkonerlebnisse.



Besonders in der Großstadt ist eine Verlängerung der vier Wände in Form eines Balkons eine willkommene Abwechslung, um Entspannung vom städtischen Trubel zu schaffen. Als private Grün-Oase an der frischen Luft schätzen Stadtbewohner ihre Balkone. Wer selbst keinen besitzt und sich schon immer nach einem solchen Rückzugsort sehnte, konnte bei Pflanzenfreude.de im September einen mobilen Balkon gewinnen.



Mit "Rent a Balcony" machte Pflanzenfreude.de das Unmögliche möglich und verwandelte eine einfache Hebebühne in einen voll ausgestatteten und üppig bepflanzten Herbst-Balkon. Passend zur Jahreszeit im Look des Indian Summer gestaltet, wurde diese von außen an der Hauswand des Gewinners auf die Höhe der Wohnung gefahren. Am ersten Balkontag in Berlin genoss der Gewinner Julius K. in Berlin-Mitte gemeinsam mit seinen Freunden eine Cocktailstunde bei Sonnenuntergang. Ein köstliches Frühstück wartete auf die Freundinnen Julia und Judith von Newniq, die beim morgendlichen Balkonkonzert von Mister Me ihren persönlichen Balkonmoment in vollen Zügen genossen haben. "Der Balkon wurde extra für uns hier hingestellt - was kann es Schöneres geben als in so einer Pflanzenoase in den Tag zu starten", schwärmte Julia. Das mobile Balkonprogramm hatte auch in den anderen Städten einiges zu bieten: Passend zur Oktoberfestsaison war in München ein traditionelles Weißwurstfrühstück Programm, Grillabend mit Freunden in Hamburg oder Kaffeekränzchen mit der besten Freundin in Köln - zwischen Herbst-Anemone, Physalis, Lampenputzergras und Gartenchrysantheme konnte so nicht nur ein ganz besonderer Balkonmoment, sondern auch die Vielfalt der Natur im Herbst erlebt werden.



Die saisonale Begrünung des städtischen Wohnungsgartens liegt nicht nur im Trend, sie schafft auch die perfekte Atmosphäre, um den Herbst willkommen zu heißen. Nuancen von Gelb über Orange, bis hin zu tiefem Violett eröffnen die neue Farbpalette. Neben widerstandsfähigen Gräsern wie dem Lampenputzergras und Dauergrünpflanzen sind Farbtupfer wie von früh ausgesäten Veilchenarten wie dem Stiefmütterchen, die bei milder Witterung dann bis in den Winter hinein für Farbe sorgen, oder den feuerroten Beeren der Skimmia Programm. Verwunschen und fast schwerelos wirkt das Federborstengras in Mitten der intensiven Farben als filigraner Kontrast. Der Indian Summer mit blauem Himmel und gefärbten Bäumen wandelt sich mit der Zeit genau wie die Traubenheide. Diese Schönheit aus dem Norden lässt das Indian Summer Gefühl nicht enden und versprüht den ganzen Winter über mit bunt gefärbten Blättern goldene Atmosphäre.



Um das Gesamtbild zu vervollständigen dürfen auch gern die Balkonmöbel von der herbstlichen warmen Anmut inspiriert werden. Kuschelige Decken mit kreativen Mustern und Kissen mit Bemalungen schaffen Gemütlichkeit und machen Lust auf gemeinsame Stunden zuhause im grünen Zimmer.



Mit "Rent a Balcony" und der herbstlichen Balkon-Bepflanzung zeigen wir, wie üppig und bunt auch der Herbst auf dem Balkon sein kann und wie viel die Natur im Herbst zu bieten hat", so Frank Teuber, Marketingmanager des Blumenbüro Holland in Deutschland.



Weitere Informationen zum Thema "Rent a Balcony" und den Gartenpflanzen gibt es unter Pflanzenfreude.de und auf www.facebook.com/diepflanzenfreude.



Das Videomaterial zu "Rent a Balcony" finden Sie hier: http://bit.ly/rent-a-balcony-video



Das Bild- und Textmaterial zu "Rent a Balcony" in Berlin sowie München, Köln und Hamburg finden Sie hier: http://bit.ly/rent-a-balcony-review



Weiteres Bild- und Textmaterial finden Sie in der Datenbank "Gartenglück" unter blumenbuero.newsroom.eu/gartenglueck.



Abdruck honorarfrei mit Angabe der Bildquelle "Pflanzenfreude.de", Beleg erbeten.



Über Blumenbüro



Das Blumenbüro ist das Marketingherz für Blumen und Pflanzen, gegründet für und durch die Zierpflanzenbranche. Durch Werbe- und Verkaufsförderungsaktivitäten lassen wir Menschen erleben, dass Blumen und Pflanzen etwas Besonderes sind. Wir wollen sie auch erfahren lassen, dass Blumen und Pflanzen glücklich machen und anregen, dieses warme Gefühl zu teilen und weiter zu geben. Dadurch trägt das Blumenbüro dazu bei, die Nachfrage nach Blumen und Pflanzen zu steigern. www.blumenbuero.de



Abdruck honorarfrei mit Angabe der Bildquelle "Pflanzenfreude.de", Beleg erbeten.



OTS: Blumenbüro newsroom: http://www.presseportal.de/nr/81644 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_81644.rss2



Pressekontakt: Zucker.Kommunikation GmbH Team Pflanzenfreude.de Torstraße 107, 10119 Berlin Fon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77 Mail: garten@zucker-kommunikation.de Web: www.zucker-kommunikation.de