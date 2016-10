Anleger an der Wall Street haben am Donnerstag wenig Gründe zu kaufen. Die Terminkontrakte auf die Aktienindizes liegen 0,5 Prozent im Minus. Die immer wahrscheinlichere Straffung der US-Geldpolitik und miserable Außenhandelsdaten Chinas vertreiben den letzten Rest an Kauffreude. Die Hoffnung ruht nun auf der US-Bilanzsaison, deren Start von Alcoa versalzen wurde, die aber am Freitag mit Geschäftszahlen der Banken erst richtig in Schwung kommen wird.

Am Vortag hatte das Fed-Protokoll der September-Sitzung einmal mehr verdeutlicht, dass nach dem aktuellen Stand eine Zinserhöhung im Dezember kaum vermeidlich ist. Einstweilen drücken an den europäischen Börsen vor allem Im- und Exportdaten aus China, die einen Rückgang von 1,9 bzw. einen Einbruch von 10 Prozent ausgewiesen haben. "Das macht die Investoren einmal mehr etwas nervös", sagt Marktanalyst Naeem Aslam von ThinkMarkets. Der Markt sei davon ausgegangen, dass man sich um China keine Sorgen mehr machen müsse.

Mit Erleichterung dürften Anleger auf die Nachricht vom sofortigen Rücktritt des CEO von Wells Fargo reagieren, der am Mittwoch nach der Schlussglocke bekanntgegeben wurde. Die Aktie steigt vorbörslich um 1,3 Prozent. Anfang September hatte sich die Bank im Skandal um Scheinkonten mit den US-Regulierungsbehörden auf eine Strafzahlung von 185 Millionen Dollar geeinigt. Seither hatte die Aktie um 9 Prozent nachgegeben.

Die Aktie der Eisenbahngesellschaft CSX dürfte zulegen, nachdem das Unternehmen überraschend gute Quartalszahlen vorgelegt hat. Einen Umsatzrückgang um 8 Prozent wegen rückläufiger Kohletransporte konnte die Gesellschaft mit Kostensenkungen auffangen. Die Internet-Schwergewichte Google und Facebook kooperieren bei der Verlegung eines neuen Unterseekabels im Pazifik. Die Verbindung zwischen der Westküstenmetropole Los Angeles und der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong soll die schnelle Übertragung großer Datenmengen ermöglichen, wie Google mitteilte. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet wird vorbörslich noch nicht gehandelt, Facebook verlieren 0,5 Prozent.

