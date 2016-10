Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal der europäischen Telekommunikationsunternehmen dürfte nicht gerade inspirierend ausfallen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Deshalb schätze er den Sektor trotz der in diesem Jahr dramatisch unterdurchschnittlichen Kursentwicklung immer noch vorsichtig ein. Anlegern könnten sich jedoch in Kürze Kaufgelegenheiten bieten, denn die Umsatzaussichten dürften sich ab Mitte 2017 bessern./edh/la

ISIN: DE0005557508