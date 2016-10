Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Linde von 146 auf 168 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jean-Francois Meymandi hält es in einer Studie vom Donnerstag für möglich, dass sich der Kurs der Papiere vorerst von der fundamentalen Lage lösen wird. Investoren dürften zum Beispiel damit beginnen, potenzielle Kostenkürzungen einzupreisen, die er fortan mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit in seinem Bewertungsmodell berücksichtigt. Außerdem stellt der Experte mögliche Neuigkeiten in puncto Kapitalrückflüsse in Aussicht./tih/la

ISIN: DE0006483001