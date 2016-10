Die Deutsche Bank hat AB Inbev mit "Hold" und einem Kursziel von 120 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Er glaube, dass der Brauereikonzern in einer Position sei, um die Synergieversprechen aus dem Zukauf von SABMiller zu erfüllen, schrieb Analyst Tristan Van Strien in einer Studie vom Donnerstag. Aktuell habe das Management des Brauereikonzerns aber nur wenig Spielraum für Enttäuschungen. Sein neutrales Votum begründet er außerdem mit bereits hohen Erwartungen und einer anspruchsvollen Bewertung der Papiere./tih/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0068 2016-10-13/14:38

ISIN: BE0974293251