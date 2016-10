Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Ericsson nach Zahlen von 62 auf 50 schwedische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Erstmals seit Jahren habe der Netzwerkausrüster wieder eine Gewinnwarnung ausgesprochen, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer Studie vom Donnerstag. Da das Management weiterhin von einer schwachen Nachfrage ausgehe, vorerst keine Lösung für die Margen im Service-Geschäft in Aussicht sei und eine Dividendenkürzung immer wahrscheinlich werde, gebe es kaum Gründe dafür, mehr Interesse an der Aktie zu zeigen./tih/la

