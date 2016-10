DAX und 10.500 - das ist mal wieder Geschichte. Chinas Exporte brechen weg. Noch ist nicht klar, ob das ein saisonaler Ausrutscher war oder ob sich neue China-Sorgen am Markt manifestieren. Welche Marken sind wie wichtig in DAX, Dow, Euro/Dollar und WTI, Oswald Salcher von Flatex? 10.400, 18.000. 1,10 US-Dollar und 50 Dollar. Diese Marken sollten in DAX, Dow, Euro-Dollar und Öl WTI halten. "Sonst reagieren elektronische Handelssysteme und es folgen weitere Verluste.", sagt Oswald Salcher von Flatex an der Frankfurter Börse zu Antje Erhard. Aber das seien nicht einfach nur Kursverluste. Daran hängen die Entscheidungen der Notenbank über die Zinserhöhung in den USA, die Drosselung der Ölfördermenge durch die OPEC und, und, und. Noch sei die Stimmung aber gut… Zusammenhänge, Details, Aussichten von Oswald Salcher hier in der Zusammenfassung.