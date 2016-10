WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist zuletzt unverändert geblieben. In der vergangenen Woche lag die Anzahl wie schon eine Woche vorher bei 246 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Die Zahl von der vorletzten Woche wurde damit aber leicht nach unten revidiert. Zunächst waren hier 249 000 Anträge gemeldet worden.

Bankvolkswirte hatten für vergangene Woche mit einem Anstieg auf 253 000 Anträge gerechnet. Der aussagekräftigere Vierwochenschnitt fiel um 3500 auf 249 250 Anträge.

Woche zum Erstanträge Veränderung 4-Wochenschnitt Veränderung 08. Okt 16 246 unv. 249,25 -3,50 01. Okt 16 246 -8 252,75 -3,25 24. Sep 16 254 +3 256,00 -2,25 17. Sep 16 251 -9 258,25 -2,50

(Angaben in Tsd)

