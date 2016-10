Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für S&T nach dem angekündigten Einstieg des weltgrößten Elektronik-Auftragsfertigers Foxconn auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die geplante Beteiligung von knapp 30 Prozent an S&T sei ein starkes Signal des Vertrauens in die Technologie und das Geschäftsmodell des österreichischen Unternehmens, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer Studie vom Donnerstag. Die danach geplante S&T-Beteiligung an Kontron werde auch dem schwach dastehenden Minicomputerhersteller einen gehörigen Schub nach vorne verpassen./edh/la

AFA0091 2016-10-13/16:03

ISIN: AT0000A0E9W5