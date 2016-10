Frankfurt - Die Metallpreise geben heute Morgen in der Breite nach, nachdem China eine insgesamt enttäuschende Handelsstatistik für September veröffentlicht hatte, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Kupfer falle im Zuge dessen wieder unter die Marke von 4.800 USD je Tonne. Daten der Zollbehörde zufolge habe China im letzten Monat "nur" 340 Tsd. Tonnen Kupfer importiert. Dies seien 25% weniger als im Vorjahr und zugleich der niedrigste Wert seit Februar 2015 gewesen. Die Dynamik der Kupferimporte habe seit Jahresbeginn deutlich nachgelassen. Im letzten Quartal seien im Durchschnitt nur noch 350 Tsd. Tonnen Kupfer pro Monat importiert worden, während es in den beiden Quartalen zuvor noch durchschnittlich knapp 480 Tsd. bzw. gut 430 Tsd. Tonnen gewesen seien.

