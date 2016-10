Die Frage, ob die französische Werkstattkette Mobivia den deutschen Konkurrenten ATU übernehmen kann, hängt auch an der Deutschen Bank. Ihr gehören zusammen mit einem Hedgefonds fast die Hälfte der ATU-Immobilien.

Die Zukunft der kriselnden Werkstattkette A.T.U hängt Finanzkreisen zufolge unter anderem an der Deutschen Bank. Dem größten deutschen Geldhaus gehört zusammen mit dem britischen Hedgefonds Davidson Kempner fast die Hälfte der Immobilien, in denen A.T.U seine Werkstätten betreibt, wie drei mit der Situation vertraute Personen am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Der französische Konkurrent Mobivia, der das bayerische Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern übernehmen will, fordert eine drastische Reduzierung der Mieten, die den Insidern zufolge zum Teil mehr als das Doppelte des Marktniveaus erreichen.

Die Verhandlungen stehen unter Zeitdruck. Bis Ende Oktober muss eine Lösung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...