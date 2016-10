New York - Schwache Wirtschaftsdaten aus China haben den Anlegern am Donnerstag weltweit die Laune vermiest. Auch an der Wall Street hagelte es weitere Verluste. Die neu angeheizten Konjunktursorgen passten zur Skepsis zu Beginn der Berichtssaison sowie der immer konkreter werdenden Erwartung einer Leitzinserhöhung im Dezember, hiess es am Markt.

Der Leitindex Dow Jones Industrial tauchte erstmals seit vier Wochen wieder unter die Marke von 18'000 Punkten ab. Nach der ersten Handelsstunde lag er mit 0,94 Prozent im Minus bei 17'973,30 Punkten. Der marktbreite S&P 500 fiel sogar auf das niedrigste ...

