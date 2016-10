Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Starker Kongressauftakt mit EUROSPINE - VENUS Berlin: 20 Jahre Erotik pur - GERMAN COMIC CON BERLIN feiert Premiere - Berlin Affiliate Conference - NetApp Insight im CityCube Berlin



Der Geschäftsbereich "Guest Events" der Messe Berlin steht vor einem abwechslungsreichen Herbstprogramm voller Messen, Kongresse und Events. Im CityCube Berlin und auf dem Berliner Messegelände feiern in den kommenden Wochen mehrere hochkarätige Veranstaltungen Premiere. Dr. Ralf Kleinhenz, Senior Vice President der Messe Berlin GmbH: "Die Vielfalt der verschiedenen Veranstaltungsformate ist ebenso beeindruckend wie deren Größe. Besonders erfreulich ist dabei die Internationalität der Kongresse."



Mit der Berlin-Premiere eines internationalen Medizinkongresses hat in der deutschen Hauptstadt der Kongressherbst 2016 begonnen. Die diesjährige Fachkonferenz für Forschung, Prävention und Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen - EUROSPINE 2016 - fand zum ersten Mal im CityCube Berlin statt. Mehr als 3.900 Teilnehmer aus 80 Ländern waren dazu angereist. Vom 5. bis 7. Oktober präsentierten rund 150 Aussteller aktuelle Forschungsergebnisse. Auf dem Patienteninformationstag, der in Kooperation mit dem Centrum für Muskuloskeletale Chirurgie der Charité stattfand, konnten sich auch interessierte Patienten in unterschiedlichen Vorträgen zu aktuellen Themen rund um das Thema Wirbelsäulenerkrankungen informieren.



Vom 13. bis 16. Oktober verwandeln sich die Hallen auf dem Messegelände unter dem Funkturm bereits zum zwanzigsten Mal in ein Paradies für Erotikfans. Zur Venus 2016 präsentieren sich insgesamt 250 Aussteller aus 40 Ländern nicht nur den Endkunden, sondern auch ihren Geschäftspartnern aus der Adult-Entertainment Branche. Die Veranstalter der Venus haben den B2B-Bereich zur größten internationalen Fachmesse dieser Art ausgebaut und präsentieren dem Publikum wieder innovative Trends und Neuheiten aus den Bereichen Erotik und Lifestyle. Auch in diesem Jahr erwarten die Veranstalter wieder über 30.000 Besucher, die sich nicht nur von den zahlreichen Produkten, sondern auch vom erotischen Showprogramm in die Messehallen locken lassen.



Parallel feiert die GERMAN COMIC CON BERLIN auf rund 24.000 Quadratmetern vom 15. bis 16. Oktober ihre Premiere auf dem Messegelände Berlin. Besucher haben die Möglichkeit, Filmstars wie Christopher Lloyd ("Zurück in die Zukunft"), Christopher Lambert ("Highlander") oder Amanda Bearse ("Eine schrecklich nette Familie") auf der Mainstage hautnah zu erleben. Während in der "Artists Alley" nationale und internationale Comic- und Mangakünstler ihr Können zum Besten geben, kommen Cosplay-Fans im Cosplay Universe auf ihre Kosten.



Auf der Berlin Affiliate Conference treffen sich vom 20. bis 23. Oktober Experten und Interessierte des so genannten "igaming affiliate market". Hier wird über neue internetgestützte Vertriebsarten auf dem Gebiet des Online-Glücksspiels referiert. Teilnehmer können neue Vertriebspartner kennenlernen, sich über konkurrierende Marktteilnehmer informieren oder nach einem für ihre Plattform geeigneten kommerziellen Anbieter Ausschau halten. Mehr als 5.000 IT-Experten haben in diesem Jahr an der NetApp Insight in Las Vegas teilgenommen; nun bereitet sich der CityCube Berlin erneut auf das Pendant in der deutschen Hauptstadt vor. Vom 14. bis 17. November werden führende Innovatoren der Branche über Trends und zukunftsweisende Technologien der professionellen Datensicherung und Datenmanagement informieren.



Über die Messe Berlin



Die Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärksten Messegesellschaften der Welt mit eigenem Veranstaltungsgelände. Zu ihrem breiten Veranstaltungsportfolio gehören die fünf globalen Marken Internationale Grüne Woche Berlin, ITB Berlin/ITB Asia, IFA, InnoTrans und Fruit Logistica Berlin/Asia Fruit Logistica. 30.000 nationale wie internationale Berichterstatter pro Jahr auf den Berliner Veranstaltungen machen die Messe Berlin darüber hinaus zum größten medialen Botschafter der Hauptstadt. Mehr unter www.messe-berlin.de/guestevents und www.messe-berlin.de.



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: Emanuel Höger Messe Berlin GmbH Pressesprecher und Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Corporate Communication Unternehmensgruppe Messedamm 22 14055 Berlin hoeger@messe-berlin.de