FRANKFURT (Dow Jones)--Für den deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag nach unten. Zum einen verstimmten enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China. Die chinesischen Exporte sind im September um 10 Prozent eingebrochen und die Importe gingen um 1,9 Prozent zurück. Zum andern wird an der Börse verstärkt darauf gesetzt, dass die US-Notenbank noch in diesem Jahr an der Zinsschraube dreht. Der DAX schloss in diesem Umfeld 1 Prozent leichter bei 10.414 Punkten, Bundesanleihen legten dagegen zu.

Investoren werden defensiver

Ein Blick auf die Kursbewegungen zeigt, dass die Investoren die Sektoren wechselten. Gesucht waren Immobilienwerte, die als sichere Häfen in unsicheren Zeiten am Aktienmarkt gelten. Zudem stand der Sektor mit den steigenden Zinsen in den vergangenen Wochen unter Abgabedruck, nun wurde wieder zugegriffen. So legten im DAX Vonovia um 1,3 Prozent zu, aber auch Deutsche Euroshop oder Deutsche Wohnen schlossen im Plus. Auch andere als defensiv geltende Werte wie FMC, Henkel und Merck konnten sich der Abwärtsbewegung nahezu entziehen. Deutlich nach unten ging es angesichts der gestiegenen Risikoaversion für die Finanzwerte, so gaben Commerzbank um 4,1 Prozent und Deutsche Bank um 2,9 Prozent nach.

Für die Aktie von Prosiebensat1 ging es deutlicher nach unten, obwohl das Unternehmen die Mittelfristziele angehoben hat. "Der Ausblick auf den Werbemarkt im wichtigen Schlussquartal hat verstimmt", so ein Händler mit Verweis auf Aussagen auf dem Capital Markets Day. Die Aktie schloss 3 Prozent im Minus. Südzucker hat den Ausblick bestätigt, der von Marktteilnehmern allerdings als "konservativ" eingestuft wird. Die Aktie legte im MDAX um 1,5 Prozent zu.

Aus Osram entweicht die China-Spekulation

Die Aktie von Osram profitierte in der Vorwoche von der Spekulation auf ein angeblich bevorstehendes Übernahmeangebot aus China. Inzwischen hat sich das Interesse ein wenig relativiert, der chinesische Halbleiterhersteller Sanan hat zwar Gespräche bestätigt, erklärte aber gleichzeitig, dass der Ausgang "signifikant" unsicher sei. Osram schlossen 3 Prozent leichter und gaben damit alle Gewinne aus der China-Spekulation wieder ab.

Bei VTG kauft sich mit Morgan Stanley Infrastructure ein Großinvestor ein und bezahlt für das Aktienpaket einen hohen Aufschlag zum Börsenkurs, die Aktie schloss in Folge knapp 9 Prozent im Plus.

Das Börsendebüt von Shop Apotheke Europe verlief verheißungsvoll. Der erste Kurs lag mit 30,05 Euro 7,3 Prozent über dem Ausgabepreis von 28 Euro. Anschließend kam der Kurs zurück und schloss bei 28,95 Euro.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 98,6 (Vortag: 90,2) Millionen Aktien im Wert von rund 3,08 (Vortag: 2,68) Milliarden Euro. Es gab 3 Kursgewinner'und 27 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.414,07 -1,04% -3,06% DAX-Future 10.391,50 -1,11% -3,53% XDAX 10.401,45 -1,36% -2,79% MDAX 21.087,71 -0,75% +1,51% TecDAX 1.770,45 -0,62% -3,29% SDAX 9.245,72 -0,35% +1,62% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,70 25 ===

