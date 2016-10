13.10.2016 Zugemailt von / gefunden bei: RHI (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Fusion/Übernahme/Beteiligung Der Aufsichtsrat der RHI AG hat in seiner heutigen Sitzung den Beschlussanträgen des Vorstandes hinsichtlich des Erwerbs des kontrollierenden Anteils von mindestens 46% und maximal 50% plus eine Aktie am Grundkapital von Magnesita (die "Transaktion") seine Zustimmung erteilt. Der Vorstand der RHI AG ist damit berechtigt, alle im Aktienkaufvertrag vorgesehenen Handlungen vorzunehmen und alle Erklärungen abzugeben, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Aktienkaufvertrages notwendig...

