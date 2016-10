The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.10.2016

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.10.2016



ISIN



BMG5635H2069

CA04649W1086

USU2779QAA23

USU9225LAA80

US22122P2002

US2310821085

US82811P2002

XS0879569464

XS0947176631