Berlin (ots) - Das mag besorgten Kulturwächtern nicht behagen oder wie ein Witz erscheinen. Egal. Vielmehr sollte uns bekümmern, warum wir so lange darauf warten mussten, dass ein Popkünstler den Preis bekommt. Denn es stimmt ja, Dylan gehört mit seinen 75 Lebensjahren zu den altgedienten Vertretern seiner Zunft. Der Nobelpreis für ihn, so sehr wir uns darüber freuen können, nimmt sich da schon wie ein Nostalgie-Preis aus.



OTS: Berliner Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100787 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100787.rss2



Pressekontakt: Berliner Zeitung Redaktion Telefon: +49 (0)30 23 27-61 00 Fax: +49 (0)30 23 27-55 33 bln.blz-cvd@berliner-zeitung.de