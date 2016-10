Schlechte Nachrichten für HP-Mitarbeiter: Das Geschäft mit Computern und Druckern läuft so schlecht, dass der Hardware-Hersteller innerhalb von drei Jahren bis zu 4000 Stellen abbauen will. An der Börse fiel die Aktie.

Der Hardware-Hersteller HP Inc reagiert mit einem weiteren Stellenabbau auf die Flaute im Geschäft mit Computern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...