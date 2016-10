Berlin (ots) - Auch personell bietet der Rückzug von Frank Henkel die Chance für einen wirklichen Neustart. Monika Grütters, die Kulturstaatsministerin und derzeitige Vize-Chefin der Berliner CDU, soll nun Vorsitzende werden. Man hört aber, dass sie das gar nicht will. Die Partei könnte Henkels Rücktritt also auch nutzen, um ganz neu anzufangen: Mit dem bisherigen CDU-Generalsekretär Kai Wegner als neuen Landeschef, denn der Politiker beherrscht sein Geschäft und hat klare Vorstellungen von einer Profilbildung. Als Generalsekretär und CDU-Vizes stehen gute Politiker bereit: Stefan Evers, der das Zeug zum Generalsekretär hat, Burkhard Dregger, der die Union in den Bereichen Integration/Migration oder Innere Sicherheit profilieren kann, Abgeordnete wie Gottfried Ludewig und Christian Gräff. Auch Noch-Sozialsenator Mario Czaja wird in der Partei dringend gebraucht.



Der komplette Leitartikel unter: morgenpost.de/208418311



OTS: BERLINER MORGENPOST newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53614 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53614.rss2



Pressekontakt: BERLINER MORGENPOST Telefon: 030/887277 - 878 bmcvd@morgenpost.de