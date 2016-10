Ex-Präsident Sarkozy macht auch während der ersten TV-Debatte von Frankreichs Rechten mit einem umstrittenen Vorschlag auf sich aufmerksam: Er muss beweisen, dass er Rechtspopulisten wie Le Pen die Stirn bieten kann.

Nach einer beispiellosen Terrorserie in Frankreich warnt der konservative Altpräsident Nicolas Sarkozy vor einem neuen Anschlag. "Die Frage ist heute nicht zu wissen, ob es ein nächstes Attentat geben wird, sondern wann", sagte Sarkozy am Donnerstag in einer ersten TV-Debatte mit seinen sechs Konkurrenten für die Präsidentschaftsvorwahl bei der bürgerlichen Rechten. Unter den Anwärtern ist auch Ex-Premier Alain Juppé, der in Umfragen deutlich führt und deshalb Sarkozy schlagen könnte. Sarkozy (61) tritt wegen der Terrorgefahr dafür ein, besonders gefährliche mutmaßliche Islamisten vorsorglich zu internieren, auch wenn sie sich nicht strafbar machten.

