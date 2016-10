Software AG veröffentlicht Finanzergebnis für das dritte Quartal 2016 und bestätigt Jahresausblick 2016

Software AG veröffentlicht Finanzergebnis für das dritte Quartal 2016 und bestätigt Jahresausblick 2016

- Einmaliger Sondereffekt (Rückstellung für eine Rechtsstreitigkeit in den USA) belastet EBIT mit rund 5,4 Millionen Euro - DBP-Produktumsatz in Q3 2016 auf gleichem Niveau wie in Q3 2015 - Seit Ende des Q3 2016 konnten mit strategischen Kunden DBP Lizenzverträge mit einem Volumen von rd. 7,2 Millionen Euro abgeschlossen werden, die für Q3 2016 geplant waren - Adabas & Natural: Entwicklung bestätigt erwarteten Jahresumsatz - Operative Ergebnismarge (Non-IFRS) steigt auf 33,7 Prozent in Q3 2016 - Free Cashflow deutlich gesteigert - Ausblick für das Gesamtjahr 2016 bestätigt

Ergebnisentwicklung

Das Ergebnis vor Zinsen und allen Steuern (EBIT) belief sich im dritten Quartal auf 50,1 (Vj. 66,8) Millionen Euro. Das EBIT wurde durch einen einmaligen Sondereffekt (Rückstellungen für eine Rechtsstreitigkeit in den USA) in Höhe von 5,4 Millionen Euro belastet. Das operative Ergebnis (EBITA, Non-IFRS) erreichte 66,8 (Vj. 70,2) Millionen Euro. Die operative Ergebnismarge lag bei 33,7 (Vj. 32,5) Prozent im beschriebenen Zeitraum.

Entwicklung des Geschäftsbereichs DBP

Für die Digital Business Platform (DBP) ergibt sich im dritten Quartal ein Produktumsatz (Lizenzen + Wartungen) von 101,9 (Vj. 103,2) Millionen Euro - dies entspricht in etwa dem Vorjahreswert. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Lizenzumsatz währungsbereinigt um 8,8 Prozent auf 37,5 (Vj. 41,4) Millionen Euro. Die Wartungserlöse beliefen sich im gleichen Zeitraum auf 64,4 (Vj. 61,8) Millionen Euro und lagen damit währungsbereinigt +6 Prozent höher als im Vorjahr.

Unter Berücksichtigung der seit Beendigung des dritten Quartals 2016 abgeschlossenen großen DBP-Verträge, die ursprünglich für das dritte Quartal 2016 geplant waren, beträgt der DBP-Lizenzumsatz (pro forma; Sales Performance) 44,7 Millionen Euro, was einem Wachstum von währungsbereinigt +8 Prozent entsprochen hätte.

Entwicklung des Geschäftsbereichs Adabas & Natural

Das Datenbankgeschäft Adabas & Natural (A&N) verzeichnete im dritten Quartal 2016 einen Wartungsumsatz in Höhe von 39,6 (Vj. 39,2) Millionen Euro; dies entspricht einem währungsbereinigten Plus von +1,4 Prozent. A&N- Lizenzen entwickelten sich - nach einer überproportional starken ersten Jahreshälfte mit einem zweistelligem prozentualem Wachstum - erwartungsgemäß rückläufig und erreichten 9,3 (Vj. 27,5) Millionen Euro. Der A&N-Gesamtumsatz lag bei 49,1 (Vj. 66,9) Millionen Euro. Für den bisherigen Jahresverlauf entspricht dies einer leicht rückläufigen Entwicklung mit -5 Prozent und liegt damit im Erwartungskorridor für das Gesamtjahr.

Gesamtumsatz

Der Gesamtumsatz der Software AG im 3. Quartal des Finanzjahres 2016 lag bei 198,3 (Vj. 215,9) Millionen Euro. Der Wartungsumsatz verzeichnete im dritten Quartal mit 104,0 (Vj. 101,0) Millionen Euro einen Anstieg von währungsbereinigt +4 Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau.

Free Cashflow

Der Free Cashflow zeigte sich im dritten Quartal weiter wachstumsstark, sodass in den ersten neun Monaten des Jahres mindestens eine Steigerung von 10 Prozent erzielt und damit eine neue Bestmarke in der Unternehmensgeschichte erreicht werden konnte.

Ausblick 2016

Basierend auf der aktuellen Geschäftsentwicklung und der Visibilität ins vierte Quartal bestätigt die Software AG ihren Ausblick, den sie nach dem ersten Halbjahr erhöht hatte. Für das Gesamtjahr 2016 wird eine operative Ergebnismarge (EBITA, Non-IFRS) von +30,5 bis +31,5 Prozent erwartet. Im Geschäftsbereich Digital Business Platform (DBP) wird für das Gesamtjahr 2016 unverändert währungsbereinigt mit einem Produktumsatzwachstum zwischen +5 bis +10 Prozent gerechnet. Im Geschäftsbereich Adabas & Natural wird aufgrund zu erwartender Vertragsabschlüsse am Ende des Jahres mit einer währungsbereinigten Produktumsatzveränderung zwischen -2 und -6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gerechnet.

Konzernkennzahlen im Überblick - 3. Quartal 2016 (IFRS, nicht testiert)

In Millionen Euro Q3/2016 Q3/2015 9M/2016 9M/2015 Gesamtumsatz 198,3 215,9 607,9 615,6 Produktumsatz 150,9 169,9 461,5 473,3 Wartungsumsatz 104,0 101,0 306,0 304,3 Lizenzumsatz 46,9 68,9 155,5 169,0 Digital Business Platform 101,9 103,2 296,9 293,9 DBP Wartungen 64,4 61,8 188,7 184,4 DBP Lizenzen 37,5 41,4 108,2 109,5 Adabas & Natural 49,1 66,9 165,1 179,8 A&N Wartungen 39,6 39,2 117,2 119,8 A&N Lizenzen 9,3 27,5 47,4 59,5 Consulting 47,3 45,8 145,8 141,8 in Millionen EUR Q3/2016 Q3/2015 9M/2016 9M/2015 EBIT* 50,1 66,8 138,8 129,3 in % vom Gesamtumsatz 25,3% 30,9% 22,8% 21,0% Operatives Ergebnis (EBITA, Non-IFRS) 66,8 70,2 181,8 166,9 ** in % vom Gesamtumsatz 33,7% 32,5% 29,9% 27,1%

* = Konzernüberschuss + Ertragssteuern + Sonstige Steuern + Finanzergebnis ** = EBITA bereinigt um Reduktion der akquisitionsbedingten Produktumsätze durch Kaufpreisallokation, sonstige akquisitionsbedingte Ergebniseffekte, aktienkursabhängige Vergütung und Restrukturierung/Abfindungen, operatives Ergebnis verkaufter Einheiten

Ausblick 2016

Unveränderter Ausblick 2016 vom 13. Juli 2016 Digital Business Platform +5% bis +10%* Produktumsatz Adabas & Natural Produktumsatz -2% bis -6%* Operative Ergebnismarge +30,5% bis +31,5% (EBITA, Non-IFRS)

* Währungsbereinigt

