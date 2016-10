Tomra Systems aus Norwegen hat eine Einigung erzielt, um das lokale Fruchtsortierunternehmen Compac Holdings für 70 Millionen NZD zu kaufen, in Abhängigkeit von der behördlichen Genehmigung. Dabei wird Tomra 100% der Unternehmensanteile von Compac übernehmen, womit der in Auckland sitzende Hersteller für Automatisierungssysteme für Verpackungshäuser am 12....

Den vollständigen Artikel lesen ...