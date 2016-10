Rimini Street, Inc., der führende internationale Anbieter unabhängiger Software-Supportservices für Unternehmen für die Software von SAP SE (NYSE:SAP) Business Suite, BusinessObjects und HANA Database und die Software der Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Siebel, PeopleSoft, JD Edwards, E-Business Suite, Oracle Database, Oracle Middleware, Hyperion, Oracle Retail, Oracle Agile PLM und Oracle ATG Web Commerce, hat heute die folgende Erklärung zur Streitsache Oracle vs. (gegen) Rimini Street abgegeben:

Zusammenfassung des Rechtsstreits und Berufungsverfahrens

Oracle hatte im Januar 2010 Klage gegen Rimini Street eingereicht. Neben anderen Vorwürfen war eine der Behauptungen, dass Rimini Street die Urheberrechte von Oracle im Zusammenhang mit Software-Supportleistungen für die Produkte PeopleSoft, JD Edwards und Siebel von Oracle verletzt hat. Rimini Street änderte seine Prozesse bereits vor Juli 2014 als Reaktion auf das Gerichtsurteil in der Streitsache. Das Gerichtsverfahren begann im September 2015. Die Richter verkündeten ihr Urteil im Oktober 2015 und sprachen Oracle 50 Millionen US-Dollar für "unschuldhafte" Urheberrechtsverletzungen und Verstöße gegen bestimmte Computer-Zugangsrechte zu. (Oracle hat mehr als 250 Millionen US-Dollar Schadensersatz geltend gemacht.) Das Gericht hat mittlerweile über sämtliche Anträge nach dem Verfahren entschieden und Oracle rund 74 Millionen US-Dollar an Gebühren, Kosten und Zinsen zugesprochen, während es Rimini Street Handlungen untersagte, die als widerrechtlich befunden wurden.

Rimini Street wird die Verantwortung für seine bisherigen Praktiken übernehmen und die einmalige Lizenzzahlung entsprechend dem Marktpreis in Höhe von 35,6 Millionen US-Dollar an Oracle für die unschuldige Verletzung bestimmter Software-Urheberrechte des Unternehmens zahlen. Rimini Street plant gegen andere Aspekte des Urteils Berufung einzulegen, darunter die verbleibenden 88 Millionen US-Dollar der insgesamt 124 Millionen US-Dollar, die Oracle zugesprochen wurden, sowie die Verfügung. Rimini Street sieht für sein Berufungsverfahren eine solide Grundlage, wobei es wahrscheinlich noch mehrere Jahre dauern wird, bevor es zu einer endgültigen Regelung kommt.

Erwerb und Nutzung von Supportdienstleistungen von Dritten für Oracle-Lizenznehmer ist legal

Die Lizenzinhaber von Oracle-Software haben die freie Auswahl, auf dem Markt unter verschiedenen Supportanbietern, Serviceangeboten und Preismodellen zu wählen. Detaillierte Aussagen und Zugeständnisse von leitenden Mitarbeitern und Zeugen von Oracle in dem Verfahren 2015 haben bestätigt, dass Oracle-Lizenznehmer Supportdienstleistungen von Dritten legal erwerben und nutzen dürfen. Die in der Verhandlung vorgelegten Beweise stützen zahlreiche wichtige der Geschäftstätigkeit und dem aktuellen Serviceangebot von Rimini Street unterliegende Prinzipien: (a) Oracle-Lizenznehmern steht es demnach frei, ihren jährlichen Oracle-Dienstleistungsvertrag nicht zu verlängern; (b) Oracle-Lizenznehmern steht es frei, den Support eines Drittanbieters auszuwählen, zu diesem zu wechseln und diesen in Anspruch zu nehmen oder ihren eigenen Support einzurichten, anstatt den jährlichen Supportservicevertrag mit Oracle zu verlängern und dafür zu zahlen; (c) Drittparteien wie Rimini Street können Oracle-Lizenznehmern legal Supportalternativen anbieten; und (d) Supportdienstleistungen können Kunden vor Ort oder über eine Fernzugriff-Verbindung angeboten werden.

Jury stellt "unschuldhafte" (nicht vorsätzliche) Rechtsverletzung fest

Die Jury befand, dass Rimini Street die Software-Urheberrechte von Oracle nicht "vorsätzlich" verletzte und erachtete darüber hinaus alle Verletzungen als "unschuldhaft". Das Gericht belehrte die Geschworenen, dass eine "unschuldige Verletzung" per definitionem bedeute, dass Rimini Street "sich nicht bewusst war, dass seine Handlungen eine Verletzung darstellten", und "keinen Grund zu der Annahme hatte, dass seine Handlungen eine Verletzung darstellten." Die Jury stellte darüber hinaus fest, dass Rimini Street gegen Gesetze zum Computerzugang verstoßen hat - eine Folge der automatisierten Download-Prozesse, die Rimini Street für kurze Zeit entgegen der zu gegebener Zeit geltenden Nutzungsbedingungen der Website von Oracle einsetzte. Die Jury wies Oracles Beschuldigungen unzulässigen Geschäftsgebarens zurück, darunter Vertragsbruch und Einmischung in die Kundenbeziehungen von Oracle. Die Jury lehnte darüber hinaus Forderungen für Gewinneinbußen und Schadenersatz ab.

Rimini ändert Prozesse

Um dem gerichtlichen Urteil zu genügen, wechselte Rimini Street bereits vor Juli 2014 zu nicht rechtsverletzenden Prozessen und entwickelte neben gewissen Instrumenten ein überarbeitetes Software-Entwicklungsverfahren für PeopleSoft. Überdies hat Rimini Street bereits vor Anfang 2009 auf den Einsatz von automatisierten Tools zum Herunterladen von Software von Oracle-Servern verzichtet, um den damals geltenden Nutzungsbedingungen der Website von Oracle zu entsprechen.

Zahlung nach dem endgültigen Urteil

Rimini Street beabsichtigt, alle eingeforderten Beträge zu bezahlen, vorbehaltlich des Berufungsverfahrens, und wird dies durch eine Kombination aus Finanzierung, Versicherungserlösen und eigenem Barvermögen tun.

Gerichtliche Verfügung

Das Gericht hat bezüglich der Bereitstellung von Support durch Rimini Street für Oracles PeopleSoft, JD Edwards, Siebel und Datenbank-Produkte eine permanente Verfügung erlassen. Die Verfügung hindert Rimini Street nicht daran, laufenden oder zukünftigen Support für diese Produktlinien anzubieten. Vielmehr wird die Art und Weise, nach der Rimini Street Supportleistungen für diese Produktlinien bereitstellt, eingeschränkt. Rimini Street hat gegen die Verfügung bereits Berufung eingelegt und wird das Gericht ersuchen, sie auf der Grundlage, dass sie rechtlich mit Fehlern behaftet, vage und zu breit angelegt ist, zu verwerfen.

43 aufeinanderfolgende Quartale von Wachstum, globalem Erfolg und bahnbrechender Innovation

Seit 2005 vertrauen über 1.600 unter Vertrag stehende Kunden auf der ganzen Welt, darunter mehr als 135 Unternehmen der Fortune 500 und Global 100, auf die unabhängigen Wartungsdienste von Rimini Street. Das Unternehmen berichtet 43 aufeinanderfolgende Wachstumsquartale, einschließlich der vorläufigen Ergebnisse des jüngst abgeschlossenen dritten Quartals des Geschäftsjahres 2016, sowie einen auf das Jahr hochgerechneten Umsatz von mehr als 163 Millionen US-Dollar und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 38 Prozent seit 2012. Rimini Street plant für 2017 abhängig von den Marktbedingungen und der Zustimmung durch den Vorstand einen Börsengang.

Rimini Street erfindet Support für Unternehmenssoftware seit über einem Jahrzehnt neu und wird weiterhin das überholte, kostenintensive und von schlechtem Service gekennzeichnete Anbietersupport-Modell herausfordern, zumal es den Kundenanforderungen nicht mehr gerecht wird", sagte Seth A. Ravin, CEO von Rimini Street. "Unternehmen brauchen Supportleistungen, die Innovationsagilität sowie ein Maximum an Investitionsrendite, Kosteneinsparungen und Wert für IT-Ausgaben ermöglichen. Indem Kunden auf die preisgekrönten Supportleistungen von Rimini Street umstellen, können sie sämtliche dieser Zielsetzungen erreichen und darüber hinaus von hochwertigen Dienstleistungen wie umfassendem Support für individuelle Anpassungen und Zusätze ohne extra Kosten profitieren."

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street ist der weltweit führende Anbieter von unabhängigen Supportdienstleistungen für Unternehmenssoftware. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm, das Oracle- und SAP-Lizenznehmern Kosteneinsparungen von bis zu 90 Prozent bei den gesamten jährlichen Supportkosten ermöglicht, seit 2005 neue Maßstäbe bei Supportdiensten für Unternehmen. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.600 globale Fortune-500-Unternehmen, mittelständische Firmen und Unternehmen im öffentlichen Sektor aus vielen verschiedenen Branchen haben sich für Rimini Street als unabhängigen Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.riministreet.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält unter Umständen zukunftsgerichtete Aussagen. Wörter wie "glauben", "könnte", "werden", "schätzen", "weiterhin", "davon ausgehen", "beabsichtigen", "planen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten und gehen von bestimmten Annahmen aus. Falls diese Risiken eintreten oder falls sich unsere Annahmen als inkorrekt erweisen, können tatsächliche Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Zahlen erheblich abweichen. Rimini Street übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen, die lediglich den Stand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wiedergeben.

Rimini Street und das Rimini-Street-Logo sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Unternehmens- und Produktnamen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Copyright 2016. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161013006681/de/

Contacts:

Rimini Street, Inc.

Michelle McGlocklin, +1 925-523-8414

mmcglocklin@riministreet.com