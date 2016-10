von Ralf Ferken, Euro am Sonntag Wohl dem, der rechtzeitig in den Nordea Stable Return eingestiegen ist. Zuletzt überhäuften die Anleger den Mischfonds mit so viel Geld, dass Nordea "Stopp" rief. Neue Anleger dürfen ihn seit Anfang September nicht mehr kaufen, damit Fondsmanager Asbjørn Trolle Hansen weiter wie gewohnt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...