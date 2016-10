Düsseldorf (ots) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung stimmt den Plänen für eine Fusion der Börsen Düsseldorf und Hamburg/Hannover zu. "Die Börsenaufsichtsbehörde begleitet das Vorhaben positiv und sieht darin die Möglichkeit einer dauerhaften Sicherung und Stärkung des Börsenplatzes Düsseldorf", erklärt NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) in einer noch unveröffentlichten Antwort auf eine Anfrage des CDU-Finanzexperten im Landtag, Christian Möbius, die der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) vorliegt. Das Land NRW gehört über die Erste Abwicklungsanstalt (EAA) zu den größten Anteilseignern der Düsseldorfer Börse.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621