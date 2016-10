Düsseldorf (ots) - Der Selbstmord des IS-Terrorverdächtigen Dschaber al Bakr in Leipziger Untersuchungshaft hat bei der SPD Besorgnisse um einen "gescheiterten Staat" Sachsen ausgelöst. "Sachsen droht nicht nur zu einem failed state im Kampf gegen Rechtsextremismus zu werden, sondern nun auch im Justizvollzug", sagte SPD-Innenexperte Burkhard Lischka der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Sachsen präsentiere sich gern als Musterknabe. "Doch nun zeigt sich, dass das Land offenbar massive Probleme hat - von der Polizei bis hin zum Justizvollzug", erläuterte Lischka.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621