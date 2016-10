Die Dividende hat in den letzten Wochen womöglich viele Investoren in die Aktie von Daimler gelockt. Unser Discount-Call im Favoritendepot, erworben Anfang Mai, gerät so langsam an seine Grenzen, wir liegen knapp 40 Prozent vorne. Ersetzen könnte man ihn durch die WKN PB54RR. "Ich kann bestätigen, dass unsere Guidance gilt", sagte Vorstandschef Dieter Zetsche am Dienstagabend im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...