Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Zürich (pta005/14.10.2016/07:00) - Die SIX Swiss Exchange hat das Gesuch von

Micronas um Dekotierung ihrer Namenaktien (Valoren-Nr. 1'233'742) nach Vollzug

der beabsichtigten Fusion mit der Schweizer Tochtergesellschaft der TDK

Corporation bewilligt.



Die Bewilligung der SIX Exchange Regulation vom 13. Oktober 2016 steht unter den

Bedingungen, dass die ausserordentliche Generalversammlung von Micronas am 20.

Oktober 2016 die Fusion der Micronas Semiconductor Holding AG mit und in TDK

Magnetic Field Sensor Switzerland AG beschliessen und die Fusion im

Handelsregister eingetragen wird. Die Dekotierung erfolgt voraussichtlich am 25.

Oktober 2016. Als letzter Handelstag der Micronas Aktie ist der 24. Oktober 2016

vorgesehen; jedoch soll der Börsenhandel mit Micronas Aktien bereits im

Anschluss an die Eintragung der Fusion im Handelsregister, voraussichtlich am

20. Oktober 2016, eingestellt werden.



Über Micronas

Micronas, ein Unternehmen der TDK Gruppe, ist der bevorzugte Partner für Sensing

und Control. Micronas zählt alle bedeutenden Hersteller der Automobilelektronik

weltweit zu ihren Kunden, viele davon in einer dauerhaften, auf gemeinsamen

Erfolg ausgerichteten Partnerschaft. Sitz der Holding ist in Zürich (Schweiz),

der operative Hauptsitz befindet sich in Freiburg (Deutschland). Derzeit

beschäftigt die Micronas Gruppe rund 900 Mitarbeiter.



Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen,

Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen hängen von

gewissen Risiken und Unsicherheiten ab, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen von den in dieser Pressemitteilung antizipierten Ergebnissen,

Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Die in dieser Pressemitteilung

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und

Annahmen von Micronas. Micronas übernimmt keine Verpflichtung, diese

Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Pressemitteilung

stellt keine Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in

irgendeiner Jurisdiktion dar.



This press release does not constitute or form part of an offer to purchase or

sell or the solicitation of an offer to purchase or sell any securities in

Switzerland, the United States, Japan or any other jurisdiction, nor shall there

be any sale or purchase of securities in any jurisdiction in which such offer,

solicitation, sale or purchase would be unlawful prior to registration or

qualification under the securities laws of any such jurisdiction. This press

release does not constitute an offering prospectus as referred to in article

652a of the Swiss Code of Obligations, nor is it an offer of securities for sale

into the United States. No offering of securities shall be made in the United

States except pursuant to registration under the US Securities Act of 1933, or

an exemption therefrom.



(Ende)



Aussender: Micronas Semiconductor Holding AG

Adresse: Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich

Land: Schweiz

Ansprechpartner: Susy Krucker

Tel.: +41 44 445 39 60

E-Mail: Susy.Krucker@Micronas.com

Website: www.micronas.com



ISIN(s): CH0012337421 (Aktie)

Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange



