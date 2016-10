Die Welt hat Probleme! Riesige Probleme! "Dr. Doom" Marc Faber, der Investor Jim Rogers und der Wirtschaftswissenschaftler James Dale Davidson, sind nur 3 der prominenteren Stimmen in einem Chor, der nichts Gutes erahnen lässt. Die pessimistischsten sehen schon einen Börsen-Crash als unvermeidlich und unmittelbar bevorstehend. Und sie glauben, dass es der Schlimmste aller Crashes werden wird.



Und alle deuten auf dieselben Ursachen. Die Niedrigzinspolitik und das quantitative Easing ("Geld drucken"), was seit dem Ende der Finanzkrise 2008 besteht. Sie sagen, das wäre einfach nur finanzielle Trickserei, die nicht funktionieren würde. Wir leben also praktisch in einer Fantasiewelt. Die steigenden Kurse an den ...

