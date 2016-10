FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind die deutschen Renten-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert gegen 8.29 Uhr 18 Ticks auf 163,60 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,66 Prozent und das -tief bei 163,55 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.500 Kontrakte.

Die Erzeugerpreisdeflation in China ist beendet, ein weiteres Indiz für die global wieder anziehende Inflation. Nun stehen die US-Erzeugerpreise im Blick. Erwartet wird ein Plus von 0,2 Prozent, in der Kernrate ohne die volatilen Nahrungsmittel- und Energiepreise sollen sie um 0,1 Prozent gestiegen sein. Bereits am Vormittag gibt es aus Spanien und Italien neue Preisdaten.

In den USA werden auch die Einzelhandelsumsätze und der Index der Universität Michigan für die Verbraucherstimmung veröffentlicht. Und am Abend äußert sich US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen zur Geldpolitik. Die Frage ist, ob sie den Markt auf eine Zinserhöhung im Dezember vorbereitet.

Als unterstützt gilt der Bund-Future bei 163,05 Prozent. Auf Widerstand trifft er bei 164,45 Prozent. Der Bobl gibt um 5 Ticks nach auf 131,56 Prozent.

October 14, 2016 02:32 ET (06:32 GMT)

