Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Lufthansa von 10 auf 7 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Überkapazitäten in der Luftfahrtbranche dürften in den kommenden 12 bis 18 Monaten zunehmen und die Fluggesellschaften noch stärker belasten, schrieb Analystin Alexia Dogani in einer Sektorstudie vom Freitag. Sie reduzierte ihre Ergebnisprognosen (Ebit) für die Netzwerk-Airlines der Jahre 2016 bis 2018 und liegt mit ihren Gewinnerwartungen für die Branche nun rund 25 Prozent unter den Konsensschätzungen. Bei der Lufthansa bemängelte die Expertin zusätzlich die geringe Wettbewerbsfähigkeit und das zunehmende Ungleichgewicht zwischen Sitzangebot und Nachfrage./edh/das

