Die Analysten von Goldman Sachs bewerten die Aktien der voestalpine im Rahmen einer Studie zum europäischen Stahlsektor mit dem Votum "Neutral". Das Kursziel liegt bei 34,00 Euro.

Der europäische Stahlsektor gehört nach Meinung des Goldman-Analystenteams rund um Eugene King derzeit zu den am besten performenden Subsektoren 2016. Eine Kombination aus höheren Stahlpreise und Kostenreduktionsprogrammen hätten dafür gesorgt, dass sich die europäischen Werte bisher besser geschlagen haben als der breite Markt.

Allerdings kommen nun neue Herausforderungen auf die Branche zu, und zwar in Form von sinkenden Preisen in den USA sowie höheren Kosten für Rohmaterialien, schreiben die Analysten. Für die anstehenden Drittquartalszahlen der europäischen Stahlkonzerne erwarten die Goldman-Experten aber noch starke Ergebnisse. Wichtiger wird jedoch der Ausblick auf das vierte Quartal sowie auf das kommende Jahr 2017 sein.

Für das Geschäftsjahr 2016/17 der voestalpine erwarten die Analysten einen Gewinn pro Aktie von 2,81 Euro. Im Folgejahr 2017/18 rechnen sie mit 3,14 Euro je Titel, für 2018/19 beläuft sich die Prognose auf 3,36 Euro je Titel.

Zum Vergleich: Am Freitagvormittag notierten die voestalpine-Papiere in einem Plus von 0,99 Prozent auf 31,51 Euro.

