FMW-Redaktion

Wir haben schon mehrfach gezeigt, dass im Gegensatz zu der ständigen Behauptung der EZB, die ultralaxe Geldpolitik der Notenbank faktisch nicht die Effekte hat, die sich die Notenbank erwartet hatte. Dafür hat die EZB in Kauf genommen, dass ihre Bilanzsumme steil anwächst - und vor allem die europäischen Staatsanleihen in einer bislang ungekannten Blasenbildung jedes Maß an Rationalität eingebüßt haben. Derzeit rentieren europäische Staatsanleihen im Volumen von 2,6 Billionen (!) Euro mit Negativrendite, und es stellt sich die bange Frage, was passieren wird, wenn die EZB ihr QE reduziert - oder gar ganz aussteigt. Ein Crash der Blase?

Und so entsteht mithin die Frage, ob und wie die EZB überhaupt aussteigen kann aus einem Zug, der mit vollem Tempo in den Wahnsinn steuert. Wie groß dieser Wahnsinn des QE ist, wird vor allem beim Vorreiter des gigantomischen QE sichtbar, bei der Bank of Japan: wenn die japanische Notenbank mit dem gegenwärtigen Volumen von Käufen im Volumen von 80 Billionen Yen pro Jahr weiter macht, würde sie bereits im Jahr 2023 100% aller japanischen Staatsanleihen besitzen! Nein nein, es handelt sich hier sicher nicht um die Monetarisierung von Schulden - es ist das Prinzip: Schulden machen durch den Staat, und diese Schulden umbuchen in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...