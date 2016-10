Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ebay auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Die Online-Handelsplattform sollte ihre starke Marktposition in Kanada und Deutschland zuletzt gehalten haben, schrieb Analyst Alexander Balakhnin in einer Branchenstudie vom Freitag. In Großbritannien und Australien scheine die geplante Expansion hingegen ins Stocken geraten zu sein. Das Geschäft in Italien weise eine negative Dynamik auf./edh/das

