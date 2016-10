Die Investmentbank Equinet hat die Merck KGaA nach einem Treffen mit dem Management von "Accumulate" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 85 auf 91 Euro angehoben. Analystin Marietta Miemietz erhöhte in einer Studie vom Freitag ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2016 bis 2018 und berücksichtigte dabei unter anderem die anhaltende Stärke der Tochter Performance Materials. Nach einer Phase überdurchschnittlicher Kursentwicklung sollten die Aktien des Pharma- und Spezialchemiekonzerns in den kommenden Monaten allerdings nur wenig schwanken, begründete Miemietz ihr neues Votum./la/das

ISIN: DE0006599905